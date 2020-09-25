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18:12 25.09.2020

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

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Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

 Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 17.30 пятницы, 25 сентября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Авдеевка враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. "Сейчас продолжаются восстановительные работы на 9 объектах. Кроме того, саперами ГСЧС разминировано более 11 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 85 найденных взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об отсутствии обстрелов со стороны российсмких наемников в пятницу с полуночи по состоянию на 12.00. Таким образом, обстрел под Авдеевкой имел место пополудни.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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