События

17:35 25.09.2020

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

1 мин читать
Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Полиция Николаевской области начала уголовное производство в отношении препятствования законной профессиональной деятельности журналистке одного из николаевских интернет-изданий, которую вытолкал из кабинета пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева.

Как сообщила полиция Николаевской области на странице в Facebook, 24 сентября в интернет-СМИ появилась публикация с видео о том, что пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева во время съемки вытолкал журналистку из кабинета городской избирательной комиссии, в результате чего девушка ударилась о дверь.

По данному факту следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Местное интернет-издание "НикВести" сообщило, что журналистку этого сайта вытолкал из кабинета городской избирательной комиссии пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владислава Чайки Юрий Багрянцев.

Теги: #журналистка #инцидент #николаев #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 25.09.2020
Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

16:22 25.09.2020
Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

14:45 25.09.2020
В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

13:03 25.09.2020
В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

10:03 25.09.2020
В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

18:09 24.09.2020
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки в Одессе - полиция

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки в Одессе - полиция

17:02 24.09.2020
В Киеве на территории Олимпийского колледжа, который ликвидируют, произошли столкновения, несколько человек пострадали - полиция

В Киеве на территории Олимпийского колледжа, который ликвидируют, произошли столкновения, несколько человек пострадали - полиция

13:31 24.09.2020
Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

12:01 24.09.2020
Удар в голову и поврежденный автомобиль. На Винниччине подрались два кандидата в местные депутаты

Удар в голову и поврежденный автомобиль. На Винниччине подрались два кандидата в местные депутаты

13:42 22.09.2020
Полиция задержала харьковчанина, "специализровавшегося" на кражах из храмов

Полиция задержала харьковчанина, "специализровавшегося" на кражах из храмов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

В КС поступило представление Верховного суда с просьбой разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

При внедрении амнистии следует учитывать процессы мирного урегулирования и международный контроль - эксперты

Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

В Черниговской области при пожаре хозпостройки погиб 5-летний ребенок

Полного перекрытия движения по мосту Патона в Киеве в ходе его реконструкции не будет – Кличко

Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021г - Зеленский

В КС поступило представление Верховного суда с просьбой разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности

Шкарлет: не стоит использовать несчастный случай с 12-летней школьницей в Кривом Роге для политического пиара

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

В акватории Азовского моря пограничники обнаружили браконьерские сети, в которых попал дельфин - Госпогранслужба

На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

При внедрении амнистии следует учитывать процессы мирного урегулирования и международный контроль - эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА