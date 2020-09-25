События

17:14 25.09.2020

В Черниговской области при пожаре хозпостройки погиб 5-летний ребенок

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В Черниговской области при пожаре хозпостройки погиб 5-летний ребенок

 Пятилетний мальчик погиб в пятницу утром вследствие пожара хозяйственного здания в Ичнянском районе Черниговской области, сообщают в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Информация о пожаре поступила спасателям 25 сентября в 10:39. К моменту прибытия дежурного караула крыша сооружения была полностью охвачена огнем. В 10:52 пожар был локализован, в 11:40 окончательно ликвидирован. Рядом расположенный жилой дом был спасен.

Тело 5-летнего мальчика, сына хозяев, без признаков жизни пожарные обнаружили на чердаке здания во время тушения пожара. "Вероятнее всего, оставленный без должного внимания взрослых, ребенок придумал на чердаке опасные игры со спичками, в результате чего и возник пожар. К сожалению, мальчик не успел покинуть опасную зону и погиб в огне", - говорится в сообщении.

Теги: #ребенок #черниговская_область #пожар
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