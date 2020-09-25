События

15:49 25.09.2020

В КС поступило представление Верховного суда с просьбой разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности

2 мин читать
В КС поступило представление Верховного суда с просьбой разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности

На рассмотрение Конституционного суда Украины поступило конституционное представление Верховного суда, в котором автор ходатайства просит официального толкования ч.1 ст.105 Конституции в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного нарушения во время выполнения полномочий.

Как информирует отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление поступило в Суд в пятницу, 25 сентября.

Кроме того, в КС поступило еще одно представление Верховного суда, в котором просят проверить на соответствие Конституции Украины положения п.3 раздел III "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О признании утратившим силу закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" от 2 октября 2019 года № 145- ІХ.

Отмечается, что с конституционным представлениям можно ознакомиться на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Как сообщалось, 18 сентября постановление о направлении в КС соответствующего обращения принял пленум Верховного суда.

За подачу конституционного представления проголосовали 144 судей, присутствующих на пленуме, двое судей были против.

3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

10 июня в результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей).

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного суда о созыве пленума Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

В то же время Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина 3 июня в кафе Хмельницкого руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день без масок пили кофе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: #президент #админответственность #конституционный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:47 22.09.2020
Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

20:16 21.09.2020
Казахский бизнесмен Сейсембаев встретился с Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением реформ

Казахский бизнесмен Сейсембаев встретился с Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением реформ

19:22 21.09.2020
Трамп подписал указ, дающий возможность наказывать, в том числе иностранцев за поставку оружия Ирану - О'Брайен

Трамп подписал указ, дающий возможность наказывать, в том числе иностранцев за поставку оружия Ирану - О'Брайен

12:04 21.09.2020
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко - 13,3%

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко - 13,3%

12:02 21.09.2020
За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

16:25 17.09.2020
Решение КС не ставит под угрозу деятельность НАБУ – Центр противодействия коррупции

Решение КС не ставит под угрозу деятельность НАБУ – Центр противодействия коррупции

11:00 17.09.2020
КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

16:44 16.09.2020
Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

11:58 16.09.2020
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

13:31 15.09.2020
Глава НБУ предупредил КС о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

Глава НБУ предупредил КС о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

При внедрении амнистии следует учитывать процессы мирного урегулирования и международный контроль - эксперты

Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Полного перекрытия движения по мосту Патона в Киеве в ходе его реконструкции не будет – Кличко

Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021г - Зеленский

Шкарлет: не стоит использовать несчастный случай с 12-летней школьницей в Кривом Роге для политического пиара

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

В акватории Азовского моря пограничники обнаружили браконьерские сети, в которых попал дельфин - Госпогранслужба

На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

При внедрении амнистии следует учитывать процессы мирного урегулирования и международный контроль - эксперты

Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

Tesco после введения новых карантинных мер в Великобритании ограничил продажи туалетной бумаги и макарон

Страны-соседи Украины, помимо Венгрии и Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА