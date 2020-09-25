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15:43 25.09.2020

Шкарлет: не стоит использовать несчастный случай с 12-летней школьницей в Кривом Роге для политического пиара

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И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет призывает не использовать несчастный случай с 12-летней девочкой, которая выпала из окна многоэтажного дома в Кривом Роге, для политического пиара.

"Для родителей это невосполнимая потеря и большое горе. Очень прошу всех не использовать этот случай для политического пиара", - цитирует Шкарлета пресс-служба Министерства образования.

И.о. министра сообщил, что согласно тем фактам, что есть на сегодня, никаких признаков обиды девочки в школе не обнаружено.

"Полиция скажет свое слово в части расследований. Абсолютно профессионально ведется расследование. По материалам, которые могут они сегодня разглашать, плохих оценок у девочки не было, никаких обрывков тестов выявлено не было, в материалах дела этого нет. Никакой травли этого ребенка сверстниками не было. Никаких проявлений агрессии обнаружено не было. Прошу донести это до общества", - отметил Шкарлет.

Согласно сообщению, по информации полиции, рассматривается несколько версий его смерти. Досудебное расследование продолжается. По словам работников школы, ребенок чувствовал себя счастливым.

"Версия о буллинге и "Синем ките" не нашла своего подтверждения, поэтому мы ее не рассматриваем сегодня", - сообщили представители полиции.

Теги: #трагедия #шкарлет #минобразования #кривой_рог
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