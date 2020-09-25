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15:41 25.09.2020

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

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Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Вопрос сложный, комплексный, и решение государства будет комплексное. Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который продолжается несколько лет. С того момента, как у нас экспорт увеличился, ориентируясь на западный рынок, понятно, что появились очереди. То есть, не хватает на сегодня пограничной пропускной инфраструктуры... Вопрос будет решен. Вкладываться будут деньги для открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов", - сказал Зеленский на брифинге в Закарпатской области в пятницу.

Также глава государства подчеркнул необходимость переговоров с партнерами для урегулирования проблемы очередей.

"Вторая история - дипломатическая. Министр иностранных дел Украины общается со своими коллегами наших соседних стран. Потому что проблема же не только на этом контрольно-пропускном пункте ("Ужгород-Вишне Немецкое" - ИФ). У нас много соседей, много стран, и там везде есть большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но, действительно, на дипломатическом уровне мы должны тоже давить", - отметил он.

Зеленский добавил, что украинские водители считают причиной очередей медленный пропуск автомобилей Словакией.

"У нас нормальные отношения с нашими соседями, потому и на этом уровне будем просить их ускорить этот процесс", - сказал президент.

Теги: #зеленский #закарпатье #граница #кпп
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