В акватории Азовского моря пограничники обнаружили браконьерские сети, в которых попал дельфин - Госпогранслужба

В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова, в которых находился дельфин, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающего и вернули в море", - сказано в сообщении.

Отмечается, что запрещенные орудия лова - жаберные сети и подъемные ловушки, изъяты. Общая длина сетей составила около 240 м.