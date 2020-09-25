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15:31 25.09.2020

На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

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На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

Через два-три года на Закарпатье построят новый аэропорт, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Мы решили: вопрос сегодняшнего дня: чтобы заработал аэропорт ("Ужгород" - ИФ). Мы планируем обновление этого аэропорта в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического расположения этого аэропорта, все мы понимаем: построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно. Потому я знаю, что мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет? У нас есть три варианта", - сказал Зеленский на брифинге в Закарпатской области в пятницу.

Президент отметил, что деньги на строительство нового аэропорта на Закарпатье закладываются в бюджет на 2021 год.

"Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года, чтобы у нас были начальные работы сделаны по строительству этого аэропорта. Я думаю, где-то через два года, может, три, мы построим новый аэропорт. А пока самое главное, что у людей будет возможность соединяться не только внутри Украины, но и путешествовать по миру", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #закарпатье #аэропорт
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