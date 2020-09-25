При внедрении амнистии следует учитывать процессы мирного урегулирования и международный контроль - эксперты

Эксперты в области прав человека подготовили рекомендации по внедрению в Украине механизмов амнистии с учетом мирового опыта: в политических процессах должна быть связь с мирным урегулированием, международный контроль, четкие цели и задачи.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", исследования членов Украинского Хельсинкского союза по правам человека Елены Семеркиной и Олега Мартыненко по механизмам внедрения амнистии и люстрации презентовано в пятницу в Киеве.

В рекомендациях, содержащихся в исследовании, в частности, указывается, что амнистию в отношении участников вооруженного конфликта следует разрабатывать и вводить с учетом перечня ряда условий.

"В политических переговорах должны быть оговорены: связь амнистии с другими процессами мирного урегулирования… формы международного контроля внедрения амнистии… На законодательном уровне должны быть устранены противоречия между действующими стандартами и механизмами национального права и требованиями амнистиционного процесса с учетом международного опыта", - говорится в рекомендациях.

Эксперты также отмечают, что правоприменительный уровень требует подготовки определенного количества судей и персонала правоохранительных органов, унификации и координации реестров и баз данных.

Также в рекомендациях, подготовленных членами Украинского Хельсинкского союза по правам человека подчеркивается, что модель амнистии в Украине должна соблюдать такие элементы как четко сформулированную цель и задачи, географическую и временную сферы применения, четкий перечень преступлений, которые попадают под амнистию, категории лиц, на которых распространяется амнистия, правовые последствия, а также условия предоставления и отмены амнистии.

Кроме того, эксперты рекомендуют определить специализированный орган по контролю за соблюдениями условий амнистии.

Также презентация членов Украинского Хельсинкского союза по правам человека содержит рекомендации по внедрению в Украине люстрации.