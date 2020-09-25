События

14:45 25.09.2020

В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

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В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на женщину, которое произошло в пятницу днем возле станции метро "Научная" в Харькове.

"Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате происшествия пострадавшая получила ранения руки. Сейчас она доставлена в больницу.

Для розыска и задержания нападавших в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #нападение #полиция #харьков
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