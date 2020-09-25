Президент Евросовета Мишель получил негативный результат теста на коронавирус и вышел из карантина – пресс-секретарь Лейтс

Президент Европейского совета Шарль Мишель вышел из карантина после того, как тест на коронавирус показал негативный результат, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс (Barend Leyts) на своей странице в Твиттере.

"После отрицательного теста в понедельник, сегодня результат теста на COVID президента Евросовета был негативным. Президент больше не находится на карантине и продолжает подготавливать специальное заседание Европейского Совета на 1 и 2 октября", - написал он.

Как известно, 1 октября также должен состояться саммит Украина-ЕС, однако состоянием на сегодня в повестке дня работы Евросовета этого мероприятия нет. Кроме того, в повестке дня президента Евросовета Мишеля нет анонсированной высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля поездки в эти выходные в Украину, в частности, на Донбасс.

Ранее в дипломатических кругах предположили, что визит не состоится по причине ухода Мишеля 22 сентября на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником охраны.