События

13:21 25.09.2020

Апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

3 мин читать
Апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Харьковский апелляционный суд в пятницу объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова и остановил производство по делу на время их розыска.

"На судебное заседание обвиняемые не явились. На основании предоставленных нами документов о том, что они не уведомили об изменении их местонахождения, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство по делу на время розыска", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина представитель потерпевших, адвокат Олег Головков.

Он отметил также, что согласно решению суда первой инстанции обвиняемые обязаны были уведомить суд, прокуратуру и СБУ об изменении своего местонахождения.

Как сообщалось, 28 декабря 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению. Суд изменил меру пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство и освободил их.

29 декабря 2019 года все трое были переданы на территорию ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В январе 2020 года адвокаты всех обвиняемых подали апелляционные жалобы. Адвокаты Дворникова требуют в связи с неполнотой судебного рассмотрения отменить приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение. Адвокаты Тетюцкого и Башлыкова требуют отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство.

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #теракт #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 25.09.2020
Харьковский метрополитен внедряет бесконтактную оплату проезда

Харьковский метрополитен внедряет бесконтактную оплату проезда

08:06 25.09.2020
Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

03:28 25.09.2020
В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

20:09 24.09.2020
В Харькове тушат пожар в многоквартирном двухэтажном доме, один человек погиб

В Харькове тушат пожар в многоквартирном двухэтажном доме, один человек погиб

19:45 24.09.2020
Суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год двух участников беспорядков в Новых Санжарах

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год двух участников беспорядков в Новых Санжарах

13:31 24.09.2020
Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

20:45 23.09.2020
На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

20:34 23.09.2020
На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

14:30 23.09.2020
Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

14:14 23.09.2020
Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

Аваков: Киберполиция объявляет большой набор специалистов

Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

За нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

Музей науки в Киеве открыт в тестовом режиме – Минобразования Украины

Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине

В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

МВД планирует до 2025г интегрировать украинскую киберполицию в мировую экосистему противодействия киберпреступлений

Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

Аваков: Киберполиция объявляет большой набор специалистов

Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

В Киеве за сутки выявили еще 380 новых случаев заболевания COVID -19, скончались девять человек - Кличко

Во Львовской области СБУ раскрыла схему незаконного отчуждения земель Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА