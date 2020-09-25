Музей науки в Киеве открыт в тестовом режиме – Минобразования Украины

Малая академия наук Украины в тестовом режиме открыла в Киеве первый Музей науки, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Музей находится в павильоне №23 "Наука" на территории ВДНХ в Киеве. Тестовый режим продлится до 2 октября. В этот период предварительно зарегистрированные группы детей будут знакомиться с новым интерактивным пространством. Каждый день музей бесплатно посещает три таких группы до 50-ти человек каждая", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству Малой академии наук Украины с Международной ассоциацией научно-технологических центров (ASTC) в музее есть экспонаты из США, Канады, Великобритании, Швеции и Польши. Также здесь можно собственноручно собрать мост Леонардо да Винчи, запустить молнии в катушке Теслы, исследовать, как из песка создают микрочипы и тому подобное.

Основой Музея организаторы называют не экспонаты, а образовательные программы для посетителей всех возрастов: от туров для учителей и увлекательных научных шоу - до открытых лекций и учебных программ для семей.

После успешного проведения тестового режима Музей науки откроют официально. Это произойдет ориентировочно после 2 октября.