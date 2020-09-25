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13:03 25.09.2020

В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

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В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

 Четверо злоумышленников, которые в г.Новомосковск взорвали банкомат и украли почти 1 млнн грн, были задержаны правоохранителями, сообщает полиция Днепропетровской области.

"В полицию Днепропетровской области от полиции Сумской области поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей г.Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления.

"При осмотре авто "Opel Omega" оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона грн, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Теги: #подрыв #банкомат #полиция #кража #днепропетровская_область
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