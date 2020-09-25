МВД планирует до 2025г интегрировать украинскую киберполицию в мировую экосистему противодействия киберпреступлений

Министерство внутренних дел Украины, согласно программе развития, планирует до 2025 года интегрировать киберполицию в мировую экосистему противодействия киберпреступлений, сообщил глава ведомства Арсен Аваков.

"Сегодня мы переходим на новый уровень борьбы с киберпреступностью. В кооперации с IТ-бизнесом, научной средой, международными партнерами мы начали процесс трансформации департамента киберполиции. Согласно с программой развития киберполиции до 2025 года мы планируем интегрировать ее в мировую экосистему противодействия киберпреступлений. В этом ключе сотрудничество в координации с международными партнерами является для нас приоритетом, поскольку в цифровизированом мире невозможно самостоятельно преодолевать вызовы в киберпространстве", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности" в пятницу.

При этом министр рассказал, что в 2020 году киберполиция совместно с международными партнерами обезвредила преступную группировку, которая с помощью криптовалют легализовала более $40 млн, полученных преступным путем, а также прекратила деятельность харьковской группировки, участники которой создавали вредное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу банков.

Кроме того, по его словам, в 2020 году украинская киберполиция ликвидировала преступную группировку, которая вмешивалась в работу электронных систем и баз данных государственных органов и незаконно собирала информацию с ограниченным доступом.

"Министерство внутренних дел как стейкхолдер в сфере кибербезопасности выступает инициатором создания на базе Глобального центра взаимодействия в киберпространстве площадки. Площадки, которая объединяет всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской системы безопасного киберпространства", - сказал Аваков.