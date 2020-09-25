Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) планирует поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей запрещенной в стране российской соцсети "ВКонтакте".

"Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются этим запрещенным ресурсом. Это должна быть их ответственность - зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что благодаря системе, которая сейчас начинает работать, про всех таких пользователей будем иметь понимание, они будут все находиться на учете. Если они далее будут распространять российский контент на территории Украины - они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ходе онлайн-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности" в пятницу.

Он подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, ресурс "ВКонтакте" не должен работать на территории Украины, однако это не соблюдается. В то же время, с помощью международных партнеров в СНБО планируют решить эту проблему уже в ближайшее время.

Представитель от Нацполиции Украины, заместитель министра внутренних дел Алексей Гончаров, также согласился с мнением Данилова, отметив, что пользователи запрещенных на территории Украины ресурсов должны понимать, что они нарушают законодательство и нести за это ответственность.