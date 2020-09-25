Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею от Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа. И я, как мэр столицы и человек спорта, со своей стороны приложу к этому все усилия", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Мэр также считает, что Минобразования должно подробно объяснить людям, что именно изменится в управлении колледжем, и кто нагнетает ситуацию по этой теме.

"Потому, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в начале сентября в Окружной административный суд Киева поступил иск об обжаловании распоряжения правительства Украины о реорганизации Олимпийского колледжа им. Поддубного.

ОАСК открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. С соответствующим иском к Кабмину и Минобразования Украины обратилась профсоюз работников и студентов колледжа.

По мнению профсоюза, решение правительства противоречит положениям закона Украины "Об образовании" и закона Украины "О высшем образовании".

24 сентября правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадало несколько человек, в том числе силовики. В частности, предварительно установлено, что во время работы ликвидационной комиссии на территории колледжа возник конфликт. Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия, однако в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения.

Позже в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не допустят ликвидации Олимпийского колледжа и подчеркнули, что его планируют только реорганизовать.