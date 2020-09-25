В Киеве за сутки выявили еще 380 новых случаев заболевания COVID -19, скончались девять человек - Кличко

В Киеве у 380 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевание COVID -19, девять заболевших скончались, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев вернулся в "желтую зону" эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID -19 на сегодня в столице уже 21 045 ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

В частности среди заболевших: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет, также 153 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели, в том числе, 10 медиков.

По словам мэра, в больницы столицы госпитализировали 49 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6 255 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 90, Днепровском - 56 случаев, Деснянском районе - 54 случая", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 3 565 новых инфицированных коронавирусом, при этом выздоровевших – 1 675 человек, 70 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.