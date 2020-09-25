События

12:30 25.09.2020

В Киеве за сутки выявили еще 380 новых случаев заболевания COVID -19, скончались девять человек - Кличко

2 мин читать
В Киеве за сутки выявили еще 380 новых случаев заболевания COVID -19, скончались девять человек - Кличко

В Киеве у 380 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевание COVID -19, девять заболевших скончались, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев вернулся в "желтую зону" эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID -19 на сегодня в столице уже 21 045 ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

В частности среди заболевших: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет, также 153 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели, в том числе, 10 медиков.

По словам мэра, в больницы столицы госпитализировали 49 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6 255 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 90, Днепровском - 56 случаев, Деснянском районе - 54 случая", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 3 565 новых инфицированных коронавирусом, при этом выздоровевших – 1 675 человек, 70 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 25.09.2020
В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax

В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax

13:19 25.09.2020
Музей науки в Киеве открыт в тестовом режиме – Минобразования Украины

Музей науки в Киеве открыт в тестовом режиме – Минобразования Украины

12:49 25.09.2020
Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

12:34 25.09.2020
Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

10:47 25.09.2020
В ВСУ за сутки 40 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки 40 новых случаев заболевания COVID-19

10:03 25.09.2020
В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

09:57 25.09.2020
Степанов о подделке справок о ПЦР-тестировании на COVID-19: Нацполиция должна обратить на это внимание

Степанов о подделке справок о ПЦР-тестировании на COVID-19: Нацполиция должна обратить на это внимание

09:28 25.09.2020
В Киеве пожарные ликвидировали пожар в многоэтажке

В Киеве пожарные ликвидировали пожар в многоэтажке

09:08 25.09.2020
Прокуратура направила в суд дело в отношении иностранца, похитившего в центре Киева и пытавшего молодого человека, сделавшего ему замечание

Прокуратура направила в суд дело в отношении иностранца, похитившего в центре Киева и пытавшего молодого человека, сделавшего ему замечание

08:32 25.09.2020
В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

Аваков: Киберполиция объявляет большой набор специалистов

Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине

В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

МВД планирует до 2025г интегрировать украинскую киберполицию в мировую экосистему противодействия киберпреступлений

Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

Аваков: Киберполиция объявляет большой набор специалистов

Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

Харьковский метрополитен внедряет бесконтактную оплату проезда

Во Львовской области СБУ раскрыла схему незаконного отчуждения земель Минобороны

В Нацгвардии начали служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА