Во Львовской области СБУ раскрыла схему незаконного отчуждения земель Минобороны

Во Львовской области Служба безопасности Украины раскрыло схему незаконного отчуждения земель Минобороны, сообщает пресс-служба управления Службы во Львовской области.

Как указано в сообщении, депутат одного из сельсоветов Львовской области вступил в преступный сговор с должностными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны, и они организовали незаконное отчуждение 1,7 га земли военного городка.

"Злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15га. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам приблизительно по 5 тысяч долларов за 0,01 га. По предварительным экспертным оценкам рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 млн грн", – указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали депутата в офисе нотариуса во время подписания договоров купли-продажи участков и получения за них 165 тысяч долларов США.

В данное время проводится более 20 обысков в служебных помещениях сельского совета и Минобороны, по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях.