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10:56 25.09.2020

В Нацгвардии начали служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках

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В Нацгвардии начали служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках

 В Национальной гвардии Украины начато служебное расследование в связи с распространенной ранее информацией о некачественных сухих пайках, выданных бойцам одной из воинских частей.

"В ходе его проведения будет проверена организация порядка закупок продовольствия, его проверки при приеме от поставщиков, состояние хранения, учета, выдачи личному составу и полноты соблюдения установленных норм, а также его соответствие сопроводительным документам и стандартам качества, соблюдение указанных производителем сроков хранения. О результатах проинформируем позже!", - сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что бойцы Национальной гвардии обнаружили в выданных им сухих пайках личинок. В частности, как заявили в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный", опубликовавшем соответствующее видео, обнародовать его попросили сами военнослужащие.

"Ребята из военной части 3030 попросили опубликовать видео, где они показывают качество обеда, который им выдали во время патрулирования. Говорят, что после таких находок внутри пакета — проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же сюрпризом внутри", — говорится в сообщении.

Теги: #расследование #сухпайки #нацгвардия
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