В ВСУ за сутки 40 новых случаев заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 602 человека", сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 2 050 человек, летальных случаев - 10. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 777 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 184 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, из 40 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 15 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Николаевский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 2 военнослужащих).

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 3 565 новых инфицированных коронавирусом, при этом выздоровевших – 1 675 человек, 70 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.