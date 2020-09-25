Возле здания Кабмина проходит акция студентов и тренеров Олимпийского колледжа им. Поддубного с требованием отставки правительства и отказа от реорганизации учреждения

Возле здания Кабинета министров Украины в пятницу утром проходит акция студентов и тренеров Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного с требованием отставки правительства и остановки реорганизации учреждения образования.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 10:10 у здания правительства собралось более 50 участников акции. В руках у протестующих флаги Украины и флаги с символикой колледжа

По словам организаторов, основанием для проведения такой акции стало решение о реорганизации Олимпийского колледжа им. Поддубного, инициированного и.о. министра образования Сергеем Шкарлетом и Министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом, а также столкновения с правоохранителями, которые состоялось накануне.

Как сообщалось, в начале сентября в Окружной административный суд Киева поступил иск об обжаловании распоряжения правительства Украины о реорганизации Олимпийского колледжа им. Поддубного.

ОАСК открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. С соответствующим иском к Кабмину и Минобразования Украины обратилась профсоюз работников и студентов колледжа.

По мнению профсоюза, решение правительства противоречит положениям закона Украины "Об образовании" и закона Украины "О высшем образовании".

24 сентября правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадало несколько человек, в том числе силовики. В частности, предварительно установлено, что во время работы ликвидационной комиссии на территории колледжа возник конфликт. Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия, однако в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения.

Позже в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не допустят ликвидации Олимпийского колледжа и подчеркнули, что его планируют только реорганизовать.

Как отмечается, реорганизация будет происходить путем присоединения колледжа как обособленного структурного подразделения в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. За колледжем сохранятся права финансово-хозяйственной самостоятельности, в частности, ведение отдельного баланса, открытия счета в органах государственной казначейской службы с правом иметь код сети; наличия печать и штампа. Соискатели образования и другие лица, учащиеся в колледже, продолжат обучение в структурных подразделениях "Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины" по выбранным специальностям и источниками финансирования.

Вместе с тем, Министерство осудило попытки якобы использования учащихся колледжа в политических интересах и обратилось в Национальную полицию с просьбой о расследовании инцидента на территории колледжа.