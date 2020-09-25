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10:34 25.09.2020

За нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

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За нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

За подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко, взятого под стражу с альтернативной залога в 3 млн грн, внесли требуемую сумму, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

"Вчера внесён залог в полном объёме", - сказала в пятницу утром агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы вакс Олеся Чемерис.

Она добавила, что Юрченко выдана справка о внесении залога, что является основанием для того, чтобы покинуть СИЗО.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору был направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

В Бюро сообщили, что в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В тот же день детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генпрокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса генпрокурора сообщил, что не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

15 сентября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, выступая в парламенте, заявила, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Юрченко.

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн. В НАБУ же опубликовали видеозаписи, подтверждающие их позицию касательно дела нардепа Юрченко.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

18 сентября ВАКС отложил до 21 сентября заседание по избранию меры пресечения Юрченко из-за его неявки на заседание по причине якобы контакта с лицом с подтвержденным COVID-19.

21 сентября ВАКС избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. "Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрченко ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 9.11 в рамках сроках досудебного расследования. Взять подозреваемого Юрченко ... под стражу в зале суда. Определить подозреваемому залог... в сумме 3 млн 1 тыс. 656 грн", - говорится в определении суда.

В случае внесения залога на Юрченко возлагаются следующие обязательства: носить электронное средство контроля, прибывать к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.

Теги: #юрченко #залог #вакс
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