В Киеве пожарные ликвидировали пожар в многоэтажке

В 8:23 пятницы в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 16-этажном жилом доме на ул. Закревского, 41, что в Деснянском районе столицы.

"По прибытию бойцы установили, что горит одна из квартир на 12-м этаже. Не теряя времени, пожарные сразу приступили к тушению пожара. Проводится эвакуация людей из смежных квартир и верхних этажей", - говорится в опубликованном на странице столичного главка ГСЧС в соцсети Фейсбук сообщении.

В 8:54 бойцы локализовали возгорание, а в 09:16 – ликвидировали

Для тушения пожара задействовали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 26 человек личного состава.