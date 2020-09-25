События

09:28 25.09.2020

В Киеве пожарные ликвидировали пожар в многоэтажке

1 мин читать
В Киеве пожарные ликвидировали пожар в многоэтажке

 В 8:23 пятницы в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 16-этажном жилом доме на ул. Закревского, 41, что в Деснянском районе столицы.

"По прибытию бойцы установили, что горит одна из квартир на 12-м этаже. Не теряя времени, пожарные сразу приступили к тушению пожара. Проводится эвакуация людей из смежных квартир и верхних этажей", - говорится в опубликованном на странице столичного главка ГСЧС в соцсети Фейсбук сообщении.

В 8:54 бойцы локализовали возгорание, а в 09:16 – ликвидировали

Для тушения пожара задействовали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 26 человек личного состава.

Теги: #киев #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 25.09.2020
В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

09:08 25.09.2020
Прокуратура направила в суд дело в отношении иностранца, похитившего в центре Киева и пытавшего молодого человека, сделавшего ему замечание

Прокуратура направила в суд дело в отношении иностранца, похитившего в центре Киева и пытавшего молодого человека, сделавшего ему замечание

08:06 25.09.2020
Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

03:28 25.09.2020
В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

20:09 24.09.2020
В Харькове тушат пожар в многоквартирном двухэтажном доме, один человек погиб

В Харькове тушат пожар в многоквартирном двухэтажном доме, один человек погиб

17:42 24.09.2020
Дни открытых дверей организуют в киевских центрах социальных служб 25 и 26 сентября

Дни открытых дверей организуют в киевских центрах социальных служб 25 и 26 сентября

17:02 24.09.2020
В Киеве на территории Олимпийского колледжа, который ликвидируют, произошли столкновения, несколько человек пострадали - полиция

В Киеве на территории Олимпийского колледжа, который ликвидируют, произошли столкновения, несколько человек пострадали - полиция

16:19 24.09.2020
В Киеве создан ландшафтный заказник "Гора Щекавица" – КГГА

В Киеве создан ландшафтный заказник "Гора Щекавица" – КГГА

13:30 24.09.2020
На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата, в том числе шоумен Притула и экс-министр Кучеренко

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата, в том числе шоумен Притула и экс-министр Кучеренко

13:30 24.09.2020
На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой задержана за совершение административного правонарушения - милиция

Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле здания Кабмина проходит акция студентов и тренеров Олимпийского колледжа им. Поддубного с требованием отставки правительства и отказа от реорганизации учреждения

За нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

Карнавал в Рио откладывается из-за коронавируса

Обвиняемый в кибератаке на американский завод Tesla россиянин не признал вину

В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

Сенаторы США предлагают ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 44 человека, 57 на амбулаторном лечении

США выделят более $720 млн на гумпомощь для граждан Сирии

Буковина с 28 сентября выйдет из "красной" зоны несмотря на подтвержденные за сутки 174 случая COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА