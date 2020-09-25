События

09:11 25.09.2020

Обвиняемый в кибератаке на американский завод Tesla россиянин не признал вину

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Гражданин России Егор Крючков, обвиняемый в США попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla, отказался признать свою вину, сообщает Associated Press.

"Я не виновен", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада.

Судья постановил оставить Крючкова под стражей до суда, назначенного на 1 декабря. Есть вероятность, что дата будет изменена, сообщает агентство.

По словам прокурора, россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация.

В материалах дела говорится, что Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерную сеть.

Он был арестован 22 августа в Лос-Анджелесе, когда направлялся в аэропорт, чтобы вылететь из страны.

Крючков содержится под стражей в тюрьме округа Уошо в Рино без права внесения залога.

Теги: #tesla #россиянин #кибератака
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