Прокуратура направила в суд дело в отношении иностранца, похитившего в центре Киева и пытавшего молодого человека, сделавшего ему замечание

Киевская местная прокуратура №6 завершила досудебное расследование в отношении 30-летнего гражданина другого государства, жителя Одесской области по факту похищения человека с целью его пытки и угроз убийства.

"Согласно материалам следствия, подозреваемый и его сообщник, двигаясь на автомобиле "BMW" по одной из центральных улиц города Киева, выехали на пешеходную зону, из-за чего получили замечания от прохожего - 21-летнего парня. В ответ на критику мужчины остановили автомобиль, схватили парня и силой затолкали в салон. После этого, пригрозив пистолетом, вывезли в уединенное место", - сообщает в пятницу утром прокуратура Киева.

Там злоумышленники стали наносить потерпевшему многочисленные телесные повреждения, совершали в отношении него унизительные действия, разорвали его верхнюю одежду.

"Пытки и унижения парня похитители снимали на мобильный телефон. После этого, приставив нож к шее потерпевшего, заставили его прощаться с жизнью, совершив при этом выстрел холостым патроном у его головы", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного расследования правоохранителям удалось установить личности злоумышленников. Сейчас обвинительный акт в отношении одного из них направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Материалы относительно сообщника, который находится в розыске, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.