В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

В Украине снова более 3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро пятницы выявлено 3 565 новых инфицированных, при этом выздоровевших – 1 675 человек, 70 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 24 сентября, 3 372 новых случаев инфицирования, 23 сентября - 3 497 новых больных, 22 сентября - 2 884 случаев инфицирования, 21 сентября - 2 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших, 19 сентября – о 3 240 новых заразившихся; 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 827 человек, выздоровели - 85 133 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 102 711 человек, что на 1 820 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (380), Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 793 подозрений на заболевание COVID-19.