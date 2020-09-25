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08:06 25.09.2020

Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

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Пожар в двухэтажном доме в Харькове, где было выявлено двух погибших, ликвидирован, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Харьков: ликвидирован пожар в двухэтажном жилом доме", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что спасатели ликвидировали пожар в ночь на пятницу в 1:10.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в 18:10 в Харькове по ул. Конторская, 18 на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир (1917 года постройки) возник пожар с распространением на чердак и крышу. В ходе тушения обнаружены тела 2 погибших.

Теги: #дом #пожар #харьков #украина #ликвидация
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