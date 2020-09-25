События

07:42 25.09.2020

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 24 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в пятницу.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций вблизи Каменки.

"С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:32 25.09.2020
В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

08:06 25.09.2020
Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

07:24 25.09.2020
В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 44 человека, 57 на амбулаторном лечении

В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 44 человека, 57 на амбулаторном лечении

05:35 25.09.2020
Буковина с 28 сентября выйдет из "красной" зоны несмотря на подтвержденные за сутки 174 случая COVID-19

Буковина с 28 сентября выйдет из "красной" зоны несмотря на подтвержденные за сутки 174 случая COVID-19

03:28 25.09.2020
В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

02:38 25.09.2020
На Буковине зафиксировано две ДТП, есть жертвы

На Буковине зафиксировано две ДТП, есть жертвы

00:42 25.09.2020
Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

23:26 24.09.2020
Гостаможслужба открыта к сотрудничеству с правоохранителями в отношении борьбы с коррупцией в ведомстве

Гостаможслужба открыта к сотрудничеству с правоохранителями в отношении борьбы с коррупцией в ведомстве

22:00 24.09.2020
Олимпийский колледж планируют реорганизовать, но не ликвидировать

Олимпийский колледж планируют реорганизовать, но не ликвидировать

18:31 24.09.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 28 сентября, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 28 сентября, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой задержана за совершение административного правонарушения - милиция

Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область

Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура направила в суд дело в отношении иностранца, похитившего в центре Киева и пытавшего молодого человека, сделавшего ему замечание

Сенаторы США предлагают ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

США выделят более $720 млн на гумпомощь для граждан Сирии

JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках

Племянница Трампа обвиняет его и других членов семьи в мошенничестве с наследством

Трамп примет результаты президентских выборов, если голосование будет свободным и честным

Вмешиваться в выборы в США в условиях пандемии COVID-19 стало проще - глава ФБР

Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой задержана за совершение административного правонарушения - милиция

В Днепропетровской области задержали прокурора, требующего взятку за активизацию досудебного расследования

В Испании выявили более 10 тыс. случаев заражения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА