Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 24 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в пятницу.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций вблизи Каменки.

"С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано", - добавили в штабе.