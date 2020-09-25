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06:50 25.09.2020

США выделят более $720 млн на гумпомощь для граждан Сирии

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США выделят более $720 млн на гумпомощь для граждан Сирии

Соединенные Штаты решили выделить более $720 млн в рамках оказания гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим во время конфликта в Сирии, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Чтобы помочь в кризисе, спровоцированном бесчеловечной военной кампанией режима Асада, России и Ирана, Соединенные Штаты объявляют о выделении более $720 млн в рамках гуманитарной помощи для поддержки граждан, которых коснулся продолжающийся конфликт в Сирии, как внутри страны, так и за ее пределами - в регионе (на Ближнем Востоке - ИФ)", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США.

Средства будут направлены, в частности, странам, принимающим у себя беженцев из Сирии, в том числе, Турции, Иордании, Ливану и Ираку. "Они будут направлены наиболее уязвимым группам граждан, включая детей, женщин, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей", - подчёркивается в заявлении.

В заявлении Помпео говорится, что с этой суммой с начала конфликта гуманитарная помощь США оценивается в более чем $12 млрд.

"Соединенные Штаты продолжают оставаться ведущим донором гуманитарной помощи - как для Сирии, так и во всем мире", - отмечается в нем.

Теги: #сша #сирия #гумпомощь
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