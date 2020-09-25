Буковина с 28 сентября выйдет из "красной" зоны несмотря на подтвержденные за сутки 174 случая COVID-19

В Черновицкой области зафиксировали 174 заражения коронавируса за последний месяц, с понедельника регион выходит из "красной" зоны, сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

"С понедельника, 28 сентября, Буковина выходит из "красной" зоны и это, конечно, хорошая новость", - написал он.

Осачук призвал жителей следовать правилам - мыть руки, держать социальную дистанцию и носить маски.

Отмечается, что за последние сутки рекордное количество новых больных составило 174, а выздоровлений только 56. Всего 752 образца сделали в течение 24 сентября.