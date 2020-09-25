События

03:28 25.09.2020

В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

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В одном из двухэтажных жилых зданий в Харькове спасатели обнаружили двух погибших в результате пожара человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"24 сентября в 18:10 в Харькове по ул. Конторская, 18 на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир (1917 года постройки) возник пожар с распространением на чердак и крышу. В ходе тушения обнаружены тела 2 погибших", - говорится в сообщении.

В 19:47 пожар локализован на площади 200 м. кв.

К тушению привлечены 56 человек личного состава и 16 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Теги: #жертвы #украина #пожар #харьков
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