В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

В одном из двухэтажных жилых зданий в Харькове спасатели обнаружили двух погибших в результате пожара человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"24 сентября в 18:10 в Харькове по ул. Конторская, 18 на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир (1917 года постройки) возник пожар с распространением на чердак и крышу. В ходе тушения обнаружены тела 2 погибших", - говорится в сообщении.

В 19:47 пожар локализован на площади 200 м. кв.

К тушению привлечены 56 человек личного состава и 16 единиц техники. Причина пожара устанавливается.