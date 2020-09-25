Племянница Трампа обвиняет его и других членов семьи в мошенничестве с наследством

Племянница президента США Мэри Трамп подала в суд иск против Дональда Трампа и других членов ее семьи, обвинив их в сговоре и мошенничестве с наследством ее дедушки.

Иск направлен в суд штата Нью-Йорк, в нем Мэри Трамп утверждает, что Дональд Трамп, его сестра Мариэнн Трамп Барри и их брат Роберт Трамп, скончавшийся в августе этого года, вступили в сговор, чтобы лишить ее наследства ее дедушки, Фреда Трампа, который умер в 1999 году.

"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала", - приводит часть ее заявления адвокат.

"Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - говорится в ее иске.

В июле Мэри Трамп выпустила книгу под названием "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире". В ней она составила психологический портрет Дональда Трампа на основе информации о его детстве и юношестве.

Роберт Трамп пытался не допустить выхода этой книги в печать, он подал иск с требованием запретить в судебном порядке публикацию книги, и суд в Нью-Йорке удовлетворил его, однако позднее апелляционный суд отменил это решение, поскольку издатель уже напечатал несколько тысяч экземпляров книги.

В августе Роберт Трамп скончался. У Фреда Трампа было пятеро детей: дочери Элизабет и Мариэнн, сыновья Роберт, Дональд и Фред-младший. Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего, который умер в 1999 году.