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00:42 25.09.2020

Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

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Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости включения в программу "Большой стройки" реконструкцию пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе должен быть включен в Национальную программу "Большая стройка" и в следующем году наконец достроен. Такую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область", - сказано в сообщении.

Президент обратил внимание, что вопрос реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" поднимается не впервые.

Также Зеленский возмутился многокилометровыми очередями фур на границе. Он назвал недопустимой ситуацию, где водители вынуждены простаивать на границе несколько суток.

"Я не понимаю, почему такие вопросы не могут решить? У нас люди стоят на границе шесть суток", - сказал он.

Глава государства постановил правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей на всех украинских пунктах пропуска, где они наблюдаются.

"Можно получить информацию от послов из всех соседних стран, где у нас есть очереди, где проблемы, чтобы решить этот вопрос", - отметил он.

Он добавил, что в проекте реконструкции необходимо предусмотреть увеличение пропускной способности пункта.

В свою очередь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил Зеленскому, что очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь пропускная способность пункта упала до пяти грузовиков в час.

"Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки - 120 транспортных средств", - сообщил Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы отметил, что они уже привлекли Министерство иностранных дел к решению вопроса скопления автотранспорта на границе.

В свою очередь, глава МИД (Дмитрий Кулеба – ИФ) сообщил, что обсудил проблему пропуска транспорта с министром иностранных дел Словакии.

Кроме того, заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко отметил, что для ускорения работ на пункте пропуска можно взять за основу проект реконструкции, разработанный ранее. Он предусматривает восстановление имеющихся зданий, сооружения бокса для углубленного досмотра, устройство пешего перехода, систем видеоконтроля и взвешивания.

"Для завершения работ необходимо 146,7 млн грн, 8 млн из которых предусмотрены в смете текущего года и будут использованы для окончания работ на пешеходной области. Завершение объекта в полном объеме и введение в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года", - подчеркнули в ОП.

Теги: #зеленский #украина #визит #закарпатская_область
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