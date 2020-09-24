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23:26 24.09.2020

Гостаможслужба открыта к сотрудничеству с правоохранителями в отношении борьбы с коррупцией в ведомстве

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Государственная таможенная служба Украины заявила об открытости к сотрудничеству с правоохранительными органами в отношении борьбы с коррупцией в ведомстве, сообщила пресс-служба таможенной службы.

"Государственная таможенная служба Украины подчеркивает свою приверженность законодательству и нулевую толерантность к коррупции. Гостаможслужба открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами для полного искоренения этого позорного явления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Служба безопасности Украины разоблачила руководство восточной таможни на организации коррупционной схемы объемом более 5 млн грн в год.

"Сотрудники СБУ получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт. В организации сделки подозреваются четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что пока идет следствие, руководитель таможни отстранен от должности, а в случае доказательства его вины он и другие подозреваемые будут уволены и ответят за свои действия по всей строгости закона.

Теги: #заявление #украина #гостаможслужба
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