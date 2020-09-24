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23:11 24.09.2020

Трамп примет результаты президентских выборов, если голосование будет свободным и честным

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Трамп примет результаты президентских выборов, если голосование будет свободным и честным

Президент США Дональд Трамп примет результаты ноябрьских выборов, если голосование будет действительно свободным и честным, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

"Президент примет результаты свободных и честных выборов. Он примет волю американского народа", - сказала Макэнани, отвечая на вопросы журналистов о законности результатов предстоящих выборов.

Днем ранее Трамп на пресс-конференции дал понять, что в случае, если будут основания считать голосование нечестным, он будет думать, как правильно поступить.

В настоящее время администрация Трампа стремится воспрепятствовать широкомасштабному голосованию по почте на выборах 3 ноября. Президент исходит из того, что такой вариант небезопасен, так как отправка бюллетеней по почте, без четкой системы контроля, оставит массу возможностей для махинаций.

На голосовании по почте настаивают, в основном, оппоненты Трампа из Демократической партии. Они настаивают на том, что почта - отличный вариант в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Трамп же подчеркивает, что подготовить почтовую систему США к сбору и доставке бюллетеней за короткое время невозможно.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

Теги: #сша #трамп #выборы
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