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20:49 24.09.2020

Вмешиваться в выборы в США в условиях пандемии COVID-19 стало проще - глава ФБР

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Вмешиваться в выборы в США в условиях пандемии COVID-19 стало проще - глава ФБР

Глава ФБР Кристофер Рэй предупредил Конгресс, что из-за пандемии появилось больше возможностей для иностранного вмешательства в американские выборы.

"Избирательный цикл этого года на фоне пандемии COVID-19 предоставляет широкие возможности для того, чтобы враждебные иностранные действующие лица проводили кампании по дезинформации и операции по вмешательству", - сказал Рэй, выступая в Сенате.

Он отметил, что подобные операции нацелены на то, чтобы "посеять раздор и в конечном счете подорвать доверие к нашим демократическим институтам и ценностям".

Рэй указал, что ФБР является "ведущим федеральным агентством, ответственным за расследование операций по иностранном вмешательству". Он добавил, что ведомство усовершенствовало свой подход для противостояния таким действиям других государств.

"Наши усилия основаны на трехстороннем подходе, который включает расследования и операции, обмен информацией и разведданными, а также тесное сотрудничество с частным сектором", - сказал он.

Ранее в сентябре Рэй заявил, что в Вашингтоне наблюдают за активными действиями России по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года в США. По словам Рэя, эти попытки, прежде всего, направлены на то, чтобы "опорочить (бывшего) вице-президента США Джо Байдена".

Теги: #сша #фбр #выборы #вмешательство
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