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20:25 24.09.2020

В Днепропетровской области задержали прокурора, требующего взятку за активизацию досудебного расследования

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В Днепропетровской области задержали прокурора, требующего взятку за активизацию досудебного расследования

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли прокурора одной из местных прокуратур, который получил взятку в размере 25 тыс. грн, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), требовал у лица денежные средства за содействие в реализации его прав как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование", - указывается в сообщении.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному прокурору о подозрении по ч. 3 ст.368 (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #взятка #прокурор #днепропетровская_область
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