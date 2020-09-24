В Днепропетровской области задержали прокурора, требующего взятку за активизацию досудебного расследования

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли прокурора одной из местных прокуратур, который получил взятку в размере 25 тыс. грн, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), требовал у лица денежные средства за содействие в реализации его прав как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование", - указывается в сообщении.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному прокурору о подозрении по ч. 3 ст.368 (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.