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20:13 24.09.2020

В Испании выявили более 10 тыс. случаев заражения COVID-19

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В Испании выявили более 10 тыс. случаев заражения COVID-19

Более 10,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали за сутки в Испании, сообщает Минздрав страны.

Днем ранее этот показатель составил 11,2 тыс. человек.

Кроме того, за сутки от последствий заражения скончались 84 человека.

Таким образом, с начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 704 тыс. человек, более 31 тыс. скончались.

В Минздраве предупреждают, что в ближайшее время в связи с распространением инфекции сложная обстановка будет наблюдаться в Мадриде.

Теги: #испания #коронавирус
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