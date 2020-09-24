В Испании выявили более 10 тыс. случаев заражения COVID-19
Более 10,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали за сутки в Испании, сообщает Минздрав страны.
Днем ранее этот показатель составил 11,2 тыс. человек.
Кроме того, за сутки от последствий заражения скончались 84 человека.
Таким образом, с начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 704 тыс. человек, более 31 тыс. скончались.
В Минздраве предупреждают, что в ближайшее время в связи с распространением инфекции сложная обстановка будет наблюдаться в Мадриде.