В Великобритании установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 - 6,6 тыс. за сутки

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрирован самый высокий в стране прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, сообщают британские СМИ.

В стране за последние 24 часа выявили 6,6 тыс. новых случаев. Днем ранее этот показатель составил 6,1 тыс.

Кроме того, зафиксировано 40 летальных исходов за сутки среди заразившихся коронавирусной инфекцией.

На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать второго возможного национального "локдауна" из-за COVID-19.

Между тем, Джонсон ранее сообщил о введении в Англии новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, перевод офисных работников на дистанционный режим и запрет работы пабов, баров и ресторанов после 22:00.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании превышает отметку в 415 тыс., причем более 41 тыс. заразившихся скончались.