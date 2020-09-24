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20:06 24.09.2020

Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область

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Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Закарпатскую область, сообщает пресс-служба президента в четверг вечером.

"Глава государства проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта "Ужгород", - указывается в сообщении.

Также планируется, что Зеленский осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации программы "Большое строительство" в области. Кроме того, президент примет участие в представлении проекта Стратегии развития Закарпатской области до 2027 года.

Глава государства побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний региона. Кроме того, запланирован осмотр Зеленским объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.

Ранее пресс-служба Закарпатской ОГА сообщала, что Зеленский посетит область в пятницу, 25 сентября.

Теги: #зеленский #закарпатская_область #визит
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