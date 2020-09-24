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19:22 24.09.2020

Владельцы баров и кафе в Париже устроили акцию протеста против антикоронавирусных мер

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Владельцы баров и кафе в Париже устроили акцию протеста против антикоронавирусных мер

Владельцы баров и кафе в Париже в четверг вышли на акцию протеста, чтобы выразить недовольство новыми мерами правительства по борьбе против коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

Акция проходит на площади Леона Блюма. Она началась в 16:00 по местному времени (17:00 мск).

На видеокадрах, которые транслирует французское телевидение, видно, что у всех участников демонстрации на лице - маски.

Недовольство владельцев заведений вызвано тем, что с понедельника кафе и бары в регионах с повышенной угрозой распространения COVID-19, в том числе в Париже, должны будут завершать работу не позднее 22:00.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Он также призвал работодателей по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

За время пандемии во Франции зарегистрировано около 480 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 31 тыс. человек скончалось.

Теги: #париж #франция #протесты #кафе
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