События

19:09 24.09.2020

Комиссия по ТЭБ и ЧС установила ряд ограничений для "красной" зоны – Степанов

2 мин читать
Комиссия по ТЭБ и ЧС установила ряд ограничений для "красной" зоны – Степанов

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ряд ограничений для Тернополя и Бережан Тернопольской области, где установлен "красный" уровень эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна), прием посетителей субъектами хозяйствования в сферах культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ, других заведений развлекательной деятельности, спортзалов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовым материалом, банковская и страховая деятельность, медицинская, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, обслуживания и ремонта транспортных средств, техобслуживания, регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонтам компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи. Запрещено посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги, кроме предоставляющих услуги экстренно", - разъяснил он.

"Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС сообщила, что будет внедряться особый порядок работы общественного транспорта и учебного процесса",- добавил министр.

По словам Степанова, самый высокий показатель инцидентности за 14 дней в Бережанах Тернопольской области – более 688 случаев на 100 тыс. населения, что в шесть раз превышает средний показатель по Украине и в 17 раз базовый показатель

Министр добавил, что в некоторых регионах показатели улучшились вследствие соблюдения карантинных ограничений.

"Показатели заболеваемости улучшились в следующих административно-территориальных единицах: Чоп (Закарпатская обл.) показатель упал со 170 до 56 на 100 тыс. населения, Славута (Хмельницкая обл.) - с 201 до 139, Волочисском районе Хмельницкой области - с 337 до 270, Герцаевском районе Черновицкой области – с 304 до 205 на 10- тыс. населения. Административно-территориальные единицы, где соблюдали все ограничительные меры, демонстрируют улучшение ситуации", - сказал он.

Теги: #коронавирус #красная_зона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 24.09.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 28 сентября, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 28 сентября, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне

18:18 24.09.2020
Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

16:21 24.09.2020
После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу справки

После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу справки

14:26 24.09.2020
В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

11:21 24.09.2020
В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

10:45 24.09.2020
Более полусотни новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

Более полусотни новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

09:09 24.09.2020
Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

03:49 24.09.2020
На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 114 случаев заболевания коронавирусом

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 114 случаев заболевания коронавирусом

01:24 24.09.2020
На Ривненщине 122 новых случая инфицирования коронавирусом

На Ривненщине 122 новых случая инфицирования коронавирусом

19:12 23.09.2020
В Брюсселе с октября отменяют обязательное ношение масок на улице

В Брюсселе с октября отменяют обязательное ношение масок на улице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 28 сентября, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки в Одессе - полиция

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Визит Зеленского в Беларусь в октябре для участия в Форуме регионов отменен

ПОСЛЕДНЕЕ

Владельцы баров и кафе в Париже устроили акцию протеста против антикоронавирусных мер

Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки в Одессе - полиция

Решение ВАКС об отказе в возобновлении "дела Роттердам+" может быть обжаловано в его Аппеляционной палате – НАБУ

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Во Львовской области состоялись контрдиверсионные учения СБУ

Дни открытых дверей организуют в киевских центрах социальных служб 25 и 26 сентября

Визит Зеленского в Беларусь в октябре для участия в Форуме регионов отменен

В Киеве на территории Олимпийского колледжа, который ликвидируют, произошли столкновения, несколько человек пострадали - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА