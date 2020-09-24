Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 26 сентября осуществит рейс из Тяньцзиня в Киев для того, чтобы вернуть домой "застрявших" в Китае украинцев, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Совместными усилиями МИД Украины, авиакомпании МАУ и наших зарубежных партнеров удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет промежуточная посадка в г.Дели, чтобы забрать более 200 студентов из Индии, которые возвращаются на учебу в Украину. Въезд студентам в Украину разрешен в условиях запрета со стороны правительства относительно пересечения границы иностранцами.

"Поэтому украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной и Китаем и Индией", - подчеркнули в ведомстве.