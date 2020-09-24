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18:31 24.09.2020

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 28 сентября, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 28 сентября, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешло в желтую зону!", - написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на странице в Facebook.

В красную зону будут отнесены лишь города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В "оранжевую" зону внесены:

- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Владимир-Волынский, Нововолынск и Владимир-Волынский район и Луцкий район Волынской области;

- город Угледар Донецкой области;

- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Черновцы и Новднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области (вся область находится в "оранжевой" зоне);

- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

- города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

Теги: #коронавирус #украина #зоны
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