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18:18 24.09.2020

Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

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Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

Инициированные местными властями праздники для горожан приводят к увеличению количества инфицированных коронавирусом в больницах, считает политтехнолог Олег Постернак. В качестве примера он привел город Днепр, который полторы недели назад отметил День города массовыми мероприятиями, а сейчас областной центр лидирует по количеству новых больных COVID-19. 

“242 человека за последние сутки. То есть в городе наблюдается прыжок по темпу появления заболевших”, - написал Постернак на своей странице в Facebook.

Причиной роста цифр статистики стали грубые нарушения карантинных норм во время гуляний: посетители находились там без масок, не соблюдая социальной дистанции. 

Постернак также напомнил о проведении фестиваля Khortytsia Freedom 2020 в Запорожье, на котором горожане не соблюдали рекомендаций Минздрава. По словам эксперта, игнорирование украинскими мэрами карантинных норм может стать реальной проблемой во время борьбы с коронавирусной инфекцией, о чем также регулярно напоминает министр здравоохранения Максим Степанов.  

“У Минздрава с украинскими мэрами на прошлой неделе состоялась встреча, на которой те обещали воздерживаться от проведения массовых гуляний. Но потом эти же власти вспоминают о предстоящих выборах, - и все. Обещания забываются, борьба за голоса выходит на первый план. Волнует только один вопрос: какой город будет следующим? И сколько больниц станут заполненными уже в ближайшие недели?” - задается вопросом эксперт.

Теги: #статистика #коронавирус #днепр #мнение
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