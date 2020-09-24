Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими воинами. Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, выполняя задачи по назначению, неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в течение текущих суток, 24 сентября, в полосах ответственности украинских бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.