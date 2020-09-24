События

17:42 24.09.2020

Дни открытых дверей организуют в киевских центрах социальных служб 25 и 26 сентября

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В Киеве в пятницу и субботу, 25 и 26 сентября, пройдут Дни открытых дверей в городском и районных центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На мероприятиях представят бесплатные профессиональные социальные услуги для киевлян, которые нуждаются в поддержке и помощи", - указывается в сообщении.

26 сентября с 10:00 до 15:00 по адресу ул. Александра Довженко, 2 (ст. м. "Шулявская") специалисты Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи будут предоставлять консультации по кризисным вопросам по проблеме насилия, зависимостей, инвалидности и тому подобное. В программе предусмотрены также мастер-классы для детей и взрослых.

Также во время мероприятия будет проводиться сбор вещей, которые будут переданы семьям, обращающимся за помощью.

Кроме того, при поддержке МБФ "Альянс общественного здоровья" и ВБО "Конвиктус Украина" все желающие смогут бесплатно пройти быстрый тест на ВИЧ, а также посетить мастер-класс по правильному использованию средств контрацепции и получить средства защиты.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных норм

Также 25 сентября состоятся Дни открытых дверей в Оболонском (ул. Иорданская, 7-Г, с 12:00 до 16:00) и Подольском (просп. Степана Бандеры, 5, с 12:00 до 17:00) районных центрах социальных служб.

В субботу, 26 сентября, с 11:00 Дни открытых дверей будут проводиться в Голосеевском (ул. Маричанская, 5), Дарницком (Харьковское шоссе, 57), Деснянском (ул. Сержа Лифаря, 8), Днепровском (б-р Перова, 56), Печерском (пер. Филатова, 3/1), Святошинском (просп. Леся Курбаса, 18-Г), Соломенском (ул. Максима Кривоноса, 21) и Шевченковском (ул. Коперника, 10) районных центрах.

Теги: #киев #соцслужбы
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