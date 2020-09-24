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16:21 24.09.2020

После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу справки

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После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу справки

Министерство образования и науки Украины констатирует, что после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.

"Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что после истечения срока 14 дней самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа.

Соответственно, законодательство Украины не определяет обязанность учеников, их родителей и иных законных представителей подавать в учреждения общего среднего образования любые документальные подтверждения (справки, заключения) о состоянии здоровья учащихся для продолжения ими обучения после завершения самоизоляции.

Теги: #тестирование #минобразования #коронавирус
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