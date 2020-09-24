В Киеве создан ландшафтный заказник "Гора Щекавица" – КГГА

В Шевченковском районе Киева создан ландшафтный заказник "Гора Щекавица", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно опубликованной в четверг информации, такое решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

Охранная зона территории установлена между улицами Олеговской, Лукьяновской, Нижнеюрковской, Кирилловской и Нижним Валом (историческая местность - гора Щекавица).

"На этом месте, в частности, расположен памятник археологии национального значения "Культурный слой городища IX-XIII века (развитое средневековье, Киевская Русь)", - отмечают в КГГА.

Согласно решению, на территории ландшафтного заказника "Гора Щекавища" запрещается любая деятельность, которая негативно влияет или может негативно влиять на состояние природных и историко-культурных комплексов и объектов или препятствует их использованию по целевому назначению. Заказник создается без изъятия земельных участков у их владельцев или пользователей.

Управление территорией передано коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района. Также предусмотрена разработка проекту землеустройства по организации и установлению границ территорий природно-заповедного фонда. Приоритетом является увеличение территории ландшафтного заказника "Гора Щекавица".

"Решение принято для сохранения ценных природных и историко-культурных объектов и для содействия эффективному туризма и отдыха киевлян", - говорится в сообщении.